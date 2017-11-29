竹市推太陽能光電政策 華南銀行提供200億元優惠貸款

2017-11-29 19:05

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府推太陽光電政策今天與華南銀行、中小企業信保基金合作，推出高達200億綠能專案貸款及信用保證，成為新竹市推動太陽光電政策的「第四支箭」，鼓勵民間產業一同推動低碳、綠能的幸福城市。

新竹市府秘書長陳章賢說，竹市是綠能產業重鎮，全國三大科學園區178家光電業者，竹科就有78家，透過新竹市太陽光電產業政策，希望減輕企業資金壓力，鼓勵民間投入太陽光電發電系統設置，打造低碳、綠能、友善的幸福城市。

陳章賢說，市府推動太陽光電「三箭齊發」，先通過「新竹市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租管理辦法」，藉由公開標租，於約36所學校、公有機關房地、「看海公園」建置太陽能發電系統；未來公有房舍預計每年平均發電量720萬度、年均減碳3850公噸，相當於10.3座大安森林公園。

市府也提供太陽光電業者全台最優惠貸款「新竹市創業便利貸」，最高可貸1200萬元；並實施「新竹市既有建築物屋頂設置太陽光電設施辦法」，鼓勵民眾安裝太陽能設施，發展再生能源。

華南銀行副董事長林知延表示，新竹市是高所得、高出生率以及人口結構年輕的幸福城市，擁有良好發展綠能科技的條件，因此華南銀行與新竹市府合作，發展太陽光電，只要設籍在竹市的公司法人於新竹市建置太陽光電發電設備者，除提供最低2%起的優惠利率，更提供貸款額度最高達安裝工程合約8成，及貸款期間最長15年等優惠條件，期盼投資綠能源、陽光變黃金。

產發處長吳甲天表示，華南銀行提供總額度200億元辦理「新竹市綠能產業專案貸款」，條件優惠，只要符合資格，可透過此專案貸款取得建置太陽光電設備資金，對於無法提供擔保品的，也將由信保基金協助提供信用保證。可洽華南銀行官網查詢或新竹分行、竹科分行、大眾分行。