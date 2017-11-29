明東北季風增強轉濕冷 週五低溫下探18度

2017-11-29 18:40

〔記者蕭玗欣／台北報導〕氣象局預報員陳伊秀指出，明天東北季風明顯增強，北台灣及東半部將轉為有雨的天氣型態，預計週五入夜到週六清晨是這波冷空氣最強的時候，北部低溫將下探18度；下週一起第二波更強的東北季風接力，下週二深夜到下週三清晨北部低溫恐下探15度。氣象專家彭啟明則表示，今天受南方暖濕空氣影響，西半部霧霾情況嚴重，隨著明天東北季風增強，空品現象可望好轉。

西半部沿海地區今天空品拉警報，氣象專家彭啟明表示，今天南方暖濕空氣往北輸送，造成西半部地區產生許多霧和濕度相對較低的靄，碰上都會區內的懸浮微粒，PM0.1、PM0.5的細小微粒因為水氣的附結，「長大」變成PM2.5，PM2.5濃度也跟著上升。彭啟明說，這次的空汙主要來自境內汙染物，隨著今晚風場由東風轉為東北風，明天西半部空品可望明顯改善。

氣象局預報員陳伊秀指出，明天這波東北季風預計將從週五影響到週日，全台都可以感受到氣溫明顯下滑，週五入夜以後到週六是冷空氣最強的時候，北台灣低溫將下探18度、中部19度、南部20度、東部20、21度，由於這兩天氣溫較高，提醒民眾要注意氣溫驟降變化。

陳伊秀表示，下一波東北季風會在下週一報到，威力將比上一波更強，下週二深夜到下週三清晨全台低溫跌破20度，北部只剩15度、中部16度、南部18度、花東也只有18度，下週三過後東北季風影響可望稍微減弱。

至於天氣方面，未來一週北台灣、東半部都是長時間降雨的天氣型態，尤其宜蘭、基隆北海岸可能有大雨發生，花東地區則是斷斷續續降雨，降雨時間不長，中南部仍維持多雲到晴的舒適天氣。