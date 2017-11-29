烏日家庭中心採收「空中花園」蔬菜 送社區關懷長輩

2017-11-29 19:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日區家庭福利服務中心，為了凝聚社區民眾向心力及讓親子關係更緊密，在屋頂開闢「空中菜園」，目前已成熟，家庭中心號召志工協助摘取，將已成熟的蔬菜送給在地關懷據點長輩，作為老人共餐食材。

烏日區家庭福利服務中心位處烏日區公所後棟三樓，服務範圍涵蓋烏日、大肚及龍井區，為強化福利輸送在地化及敦親睦鄰，今年度獲衛生福利部社會及家庭署公益彩券回饋金補助，在頂樓開闢「空中菜園」，讓社區民眾得以在此從事親子園藝活動，增進親子關係。

而家庭中心則是採家庭認養方式，結合社區民眾及園藝志工種植容易栽種的蔬菜，日前已採收一次送給弱勢家庭，並在近日，在冬季來臨之前，進行採收，有地瓜葉、紅鳳菜及皇宮菜等，將已成熟的蔬菜送給在地關懷據點長輩，作為老人共餐食材，讓「空中菜園」場所更為溫馨。

曾經接受服務的王媽媽表示，自今年暑假起透過親子間一起認養菜圃方式，耕作容易生長作物，如空心菜、地瓜葉、紅鳳菜等，收成後再回饋給社區內其他有需要的民眾，讓她感到非常有意義。

烏日區家庭福利服務中心表示，自今年10月起與烏日區公有零售市場「愛心食材交流平台」合作，將頂樓空中菜園收成作物分享給更多民眾，讓認養家庭及志工們的辛勤耕種作物傳予更多家庭，並結合烏日區湖日社區及東園社區關懷據點，將現採現收的新鮮蔬菜分享出去，透過資源整合方式讓愛擴至N次方，希望長輩們多吃蔬菜好過冬、補充元氣、永保長青。