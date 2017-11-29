屏東綠底大招牌 競選看板？誤會一場！

2017-11-29 18:04

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市最近出現寫著「種子新力量」、新世代、新屏東的大型看板，由於沒有署名，讓人狐疑是誰的競選看板，地方議論紛紛?

記者追查發現，這個大型看板原來是屏東中洲建設公司的廣告看板，老板黃啟倫說，這個綠底看板代表著該公司朝向綠能建築來發展，新的建案都設有太陽能光電、節能系統等設施，配合政府的綠能環保政策來設計房屋，綠色只是代表綠能，並沒有所謂的黨派色彩，也不是競選看板或口號，這個廣告創意僅僅在告知消費者綠能住宅來了，生活將更加潔能舒適，與選舉完全無關。