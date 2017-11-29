全台首家專業體外診斷！羅氏示範實驗室在高雄成立

「羅氏示範實驗室」今天在高雄成立，檢驗師現場操作篩檢示範。（記者張忠義攝）

2017-11-29 17:55

〔記者張忠義／高雄報導〕全台第一家由瑞士引進的「羅氏示範實驗室」今天在高雄成立，座落在高雄50層世貿大樓17樓，將可提供各診所、醫院專業的體外診斷檢驗服務，並通過全國認證基金會 ISO 15189 醫學領域認證之實驗室，檢驗項目多達上百種，包含癌症篩檢、血液檢查、心肺肝腎功能檢查、糖尿病檢查等，為民眾提供各項醫療服務。

今天的開幕活動邀請超過上百家診所、醫院到場參與盛會，現場展示造價千萬的全自動檢驗設備，檢驗完畢的檢體還能自動低溫銷毀，完全不需人工操作。

威力德生醫公司董事長周國忠表示，「羅氏示範實驗室」引進了最強大的實驗室自動化解決方案，是羅氏診斷亞太區第一個提供免疫、生化與尿液檢驗之新模式整合實驗室，有效地整合作業流程並提升整體效益，更提供快速優質的檢驗服務以輔助臨床治療，為台灣醫療界開創了嶄新的里程碑！

周國忠說未來也計劃與各地診所合作，藉由雲端軟體，讓診所醫生從開立檢查、送檢、雲端查尋到獲得報告，能有一貫化電子作業，有效減少民眾等待的時間。更可直接下載APP並建立個人資料，以記錄每次的檢驗結果，讓身體狀況一目了然，隨時追蹤。