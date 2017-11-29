華信首架ATR72-600抵台 松山機場百人排字迎接

2017-11-29 17:46

〔記者陳宜加／台北報導〕華信航空首架ATR72-600新機自法國原廠交機，今（29）日下午抵台，華信共訂購9架同型客機，今年底前還有兩架交機，預計明年春節前投入高雄─馬公、台中─馬公航線，可望增加離島運能、提升服務品質。

華信指出，第一架ATR72-600、編號B-16851於下午14點55分順利降落松山機場，灑水儀式後，新機在4號機務棚廠旁停妥，兩位執行飛航任務的機師Capt. Igor Jevremovic和謝黎明以及機務徐世偉，在熱烈掌聲中走紅地毯上接受獻花致意。

華信航空為慶祝這歷史性的重要時刻，特別安排由董事長謝世謙、總經理曹志芬與ATR全體機師、空服、地勤同仁們，排出ATR三個英文字母的人形隊伍，更擺置高度120公分的「華信航空」4個大字加上海東青logo，迎接新機加入華信。

華信新機由曹志芬親赴法國土魯斯ATR原廠於法國時間11月24日完成交機儀式，25日由法國原廠機師Capt. Igor Jevremovic 、華信航空正機師謝黎明執行飛航任務，從法國出發沿途經過賽普勒斯、杜拜、印度、曼谷，經過5天飛行飛抵松山。

華信表示，華信共將引進9架ATR72-600，今年底前還有兩架加入，預計明年2月春節前首航、加入營運，初期規劃投入高雄─馬公、台中─馬公等航線，增加班次。

另6架ATR飛機規劃在2018、2019、2020年間每年引進兩架。華信航空表示，目前擁有6架E190、2架B738，ATR加入營運後，可有效提升整體機隊運能，提高國內、國際及兩岸航班密度。