醫病》老公外遇害她染愛滋 醫師：女性感染者死亡率高於男性

2017-11-29 17:33

〔記者林惠琴／台北報導〕根據衛福部疾管署歷年統計，愛滋感染者累計3萬5581人，其中，雖然女性僅占1996人，但發病率為48%，高於男性的46%，且死亡率為22.95%，更是男性16.23%的1.4倍左右，台灣愛滋病學會理事長林錫勳表示，主要是女性對於愛滋疾病意識較低，較晚確診、錯過治療時機所致。

愛滋感染者安妮（化名），16年前懷孕時，意外獲知感染愛滋的消息，進一步追查，發現原來是老公外遇、不幸感染愛滋，且隱匿感染的事實，結果傳染給她，更害她被親友掛上不守婦道的罪名，在承受莫大壓力的情形下，最後以離婚收場，所幸孩子持續鼓勵、提醒吃藥，病情受到控制，逐漸走出陰霾。

林錫勳指出，許多女性自認為交友單純，或是家庭主婦生活簡單，未曾料想到自己會感染，也就不會篩檢，可能發病才就醫，造成較晚確診，錯過治療時機。

台灣露德協會秘書長徐森杰則說，傳統社會對於女性的價值觀枷鎖，使女性愛滋感染者遭受許多來自家人、親友、社會的指責與壓迫，像是行為不檢點才染病，汙名化程度比男性愛滋感染者更為嚴重，也就更處於弱勢，需要多一點關懷。

衛福部疾管署副署長羅一鈞說明，女性感染愛滋發病才就醫的比例約為1/3，診斷年齡約在40至50歲之間，高於男性，但隨著雞尾酒療法的普及化與篩檢率提高，每年新增確診小於60人、死亡率小於10人，感染原因主要是異性間不安全性行為，由於不少感染者自述固定單一性伴侶，推測可能是另一半有其他性伴侶、且未做好安全性行為不慎染病，並進一步傳染給自己的伴侶。

林錫勳強調，目前雖然國內愛滋感染主因以男男之間的不安全行為居多，但也不能忽略異性間不安全性行為的風險，建議只要有發生性行為，應該每3個月篩檢一次，固定單一性伴侶則可每半年篩檢一次，以利提早發現、提早治療。