靜宜大學「國際教育」 整合創新跨域的國際學習資源

2017-11-29 17:34

〔記者張軒哲／台中報導〕因應高等教育全球化浪潮，靜宜大學全台首創「國際教育週」，透過日本、美國、法國、泰國等知名學者專家，進行密集工作坊及專題講座，以增進學術交流、跨國新知，並激發學生學習動機，提升國際視野及競爭力，實現國際化校園及成為重要國際化教育資源學習平台的目標！

靜宜大學「2017國際教育週」，邀請教育部國際及兩岸教育司教育參事楊敏玲，及日本慶應、泰國清邁、法國里昂天主教大學、印度管理學院、北京大學、溫州肯恩，與台灣的政治、交通、台中教育及靜宜大學等校13位知名學者專家與會。

教育部國際及兩岸教育司教育參事楊敏玲表示，配合政府新南向政策，期盼每年增加20%東南亞及南亞地區學生到台灣就讀；透過語言、文化培育，及學位學程、雙聯學制、短期實習等制度，增進台灣及國外學生的雙向國際交流。

鼓勵學生勇敢走出去、歡迎各國學生走進來！校長唐傳義表示，靜宜秉持全人教育與專業領航的教育目標，提供多元學習資源，以培養學生國際化的能力與特質，成為未來職場的競爭優勢。靜宜擁有完整的國際交換學生制度及豐富的出國研修資源，也是全台唯一加入「國際學生交換組織」（ISEP）的大學，擁有324所會員學校的國際交流資源，加上締結的海外姐妹校，靜宜學生可選擇全球近750所學校出國研修。

國際學院院長楊聲勇說，靜宜首次推動國際教育週，由13位亞洲名校學者專家擔任授課教師，學生依興趣及專長挑選國際教育、科技創新、東協經濟及跨文化等主題場次，突破只有一位教師課堂上課的型態，以符合學生需求的國際教育環境，實踐教育家杜威所主張的「教育不是準備未來的人生，教育的本質其實就是人生」。

國際學院「寰宇外語教育學程」大二學生林宥玲表示，透過寰宇外語教育學程所規劃的專業語言與證照課程，配合出國研習、企業實習、國際雙學位等制度，及多元的國際交流等相關活動，不僅豐富大學生活，提升國際競力，對未來也更具自信。