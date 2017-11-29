金門航線明年春節首波10.8萬機位 12/6下午6時起訂位

每年春節台金空中航線都一位難求，常需仰賴國軍出動軍機支援。（資料照，記者吳正庭攝）

2017-11-29 17:32

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天指出，107年春節台金航線將於12月6日下午6時起，開放電話及網路訂位購票，並提醒金門鄉親記得於12月11日前完成開票。

縣府觀光處指出，明年春節台金航線正班機及第1波加班機，經民航局協調華信、立榮及遠東航空公司，總計提供1080架次、10萬8576個座位，民航局將視後續訂位情況規劃第2波加班機。

縣府強調，縣長陳福海在27日舉行的107年春運航空及小三通航線疏運協調會中，即請民航局務必提供金門鄉親返鄉充足運能，且尖峰時段提供的運能以不低於106年同期為原則。

此外，明年春節假期自2月15日除夕至2月20日大年初五共計6天，民航局訂定明年春節假期「航空疏運期間」自107年2月12日至2月23日，共計12天。

縣府表示，民航局為免部分旅客重複訂位影響多數旅客權益，107年2月12日至17日台灣往金門、107年2月17日至23日金門往台灣，機票之使用限制循往例增加「限當日當班次有效」、「逾期作廢」及「最遲於航班起飛前辦理退票」。

縣府提醒鄉親，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。

縣府觀光處指出，春節期間尖峰時段機票1位難求，離峰航班大多仍有空位，建議鄉親於無法取得首選航班機位時，可考慮次佳日期或離峰時段航班；或者「反向過節」，居住台灣的家人可安排離島鄉親赴台團圓。