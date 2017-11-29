烏日東園國小北棟樑柱腐蝕 校方希望重建

2017-11-29 17:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市烏日東園國小已有57年的歷史，校舍已老舊，牆面破損嚴重，教育局原有編列預算補助東園國小進行北棟校舍補強工程，但一開工後，發現樑柱太細，耐震係數在0.5以下，而且出現腐蝕生鏽，因此校方希望能重建，市議員陳世凱在會勘，要求教育局不管補強及重建，都要以安全為優先考量。

教育局工程營繕科長江忠勝表示，目前已請結構技師公會及木工技師公會進行鑑定，評估補強有無成效，若是無成效或者是經費過高，將會向教育部申請改為拆除，並且申請進行原地重建改為幼兒園。

東園國小已57年，校舍已老舊，教育局原編列286萬預算進行北棟校舍補強工程，但開工後施作樑柱補強工程時發現原建築資料記載的樑柱設計規格為30X50耐震係數達0.6，但拋除樑柱外層水泥後發現規格僅30X30耐震係數在0.5以下，並且樑柱鋼筋都已出現腐蝕生鏽的情況。

市議員陳世凱因此前往會勘，建築師認為無法僅進行補強工程，需將此棟建築物拆除重建。

東園國小校長王素貞表示，目前已請相關的技師公會進行鑑定，預計1個月後就可得知應採補強或是重建，若要重建，預計要3千萬，將規劃原地重建2層樓的幼兒園，但學校希望能興建3層樓，將原來被拆除的國小教室可蓋到3樓，更希望教育局能協助學校向教育部爭取預算。

市議員陳世凱表示，先前辦理會勘協助校方爭取校舍補強工程經費，原以為終於可以還學童一個安全的校園環境，但施工後發現原本的樑柱結構有安全疑慮，市府應以最嚴格的標準來確保校園安全，若要重建，市府應該協助學校向教育部爭取經費。