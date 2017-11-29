現在孩子怎麼了？ 國中生抓這「武器」挑釁老師

學生抓著折椅挑釁老師的照片，引起網友激烈討論。（圖擷自爆料公社）

2017-11-29 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕孩子的教育不能等，一名網友的貼文被分享至《爆料公社》，只見一名學生抓住「折椅」，以一種超級挑釁的姿勢站在老師面前，引起網友大肆討論，網友無奈回應：「學生打老師沒事兒，老師打學生，開除+賠不完，鬼島。」

現在的老師真的不好當，不但要教育學生，還要處理恐龍家長，時不時還得「降伏」鬧事的屁孩。網友在《爆料公社》貼出一張目測為一名國中生，抓著折椅用8+9的方式站在老師講台前，雖然只有照片沒有錄音，但還是可以想見該名學生應正以激烈的話語「問候」老師，而老師則是兩手撐在講桌兩側，感覺十分無奈。

這張照片引起不少網友熱議，留言立刻飆破千條，不少網友紛紛留言：「等等媽媽跳出來說⋯都是椅子帶壞我兒子，我兒子很乖的」、「國中妹最迷這種」、「直接送感化兩年、回來以後應該看到路邊年紀大的人都會有禮貌了」、「社會病了，天地反了，老師一點尊嚴威嚴都沒有了，哎。孩子們，擔心未來你們的下一代是否還是這樣教育...」、「忽然覺得老師都應該去受一下特種訓練」、「老師說不定以後會演變成隨身佩槍安全才有保障」。