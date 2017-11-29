減煤遭質疑灌水 環保局：中火別想火力全開

中市環保局長白智榮指出，這次減幅前所未見，等同促使中火實際用量必須同步大減，讓中火完全失去所謂「火力全開」的可能性。（資料照，記者蔡淑媛攝）

2017-11-29 17:32

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨立委江啟臣質疑台中市政府刪減中火生煤量「灌水」，中市環保局長白智榮回應指出，市府是將中火10座燃煤機組每年許可量2100萬噸刪除500萬噸，剩下1600萬噸，減幅24％。歷年來市府審查中火操作許可證，也都是以「許可量」作為標準，何來灌水之說？

白智榮強調，自治條例管制的是法律授予的核可量，即許可證核可的為實際管制容許最大的使用量，外界所關心的「實際量」，因涉及生煤品質、歲修、降載等相關變動因素，無法均一，無法做為法規限制的依據。

白智榮進一步說明，中火每年使用的生煤實際使用量有所增減，以平均量大約1840萬噸計算，這次也刪減了240萬頓左右，幅度約13％，並非江啟臣所稱的「不到一成」，不論是許可量或實際使用量，這次的減幅都是前所未見，更何況直接在許可量大砍500萬噸，等同促使中火實際用量必須同步大減，讓中火完全失去所謂「火力全開」的可能性。

至於江啟臣質疑，是否過了大選年恢復滿載？白智榮表示，立委多慮了！空污問題全民關注，市長林佳龍認真面對空污問題，上任後就開始推動生煤管制條例草案，歷經國民黨市議會黨團的強力杯葛，最終仍順利通過，也成為約束中火最有力的法源。

白智榮說，在「4年減4成」的大目標下，市府全力督促中火在109年前達成減煤量40％，並將原本5年1審的許可證展延申請縮短為2年1審，顯示市府對中火採行的管制是按部就班，逐步達成目標，市府一定會全心監督中火，也期盼江啟臣多在立法院督促中央主管機關，共同為台中市民謀福利。