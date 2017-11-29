台中國家歌劇院紀錄片 入圍亞洲電視大獎3項提名

台中國家歌劇院外觀。（圖由台中市政府新聞局提供）

2017-11-29 17:17

〔記者張菁雅／台中報導〕第22屆亞洲電視大獎日前宣布今年入圍名單，由台中市政府與Discovery頻道共同合製的《建築奇觀：台中國家歌劇院》一舉入圍3項提名，包含最佳紀錄片獎、最佳剪輯及最佳網路節目／最佳系列劇本寫作。市府新聞局感謝今天表示，感謝Discovery頻道的專業用心，完整呈現工程建造畫面，也盼藉由這次機會，讓更多人看見台灣創新建築實力，並提升台中美學城市的形象。

第22屆亞洲電視大獎囊括40種類型獎項，由60位以上的專業評審組成評審團評選各類作品，頒獎典禮於明日及12月1日在新加坡舉行。

新聞局表示，市府與Discovery頻道合作的《建築奇觀：台中國家歌劇院》，耗時10年策畫、6年拍攝、2年剪接，完整紀錄歌劇院由規劃設計、興建完工到驗收演出的艱辛歷程，以及克服難關的點滴過程，見證台日建築團隊共同完成「不可能的建築」。《建築奇觀:台中國家歌劇院》能夠入圍，除感謝台灣的優秀建築團隊，更感謝Discovery頻道突破層層關卡，讓偉大工程的幕後挑戰畫面完整呈現。

新聞局提到，《建築奇觀：台中國家歌劇院》有日籍建築師伊東豊雄分享設計發想，也訪談多位關鍵突破曲牆營造的建築師心路歷程，並打破Discovery頻道紀錄，成為在台灣拍攝時間最長的建築紀錄片，今年5月在台灣有線電視首播後，已陸續於菲律賓、馬來西亞、新加坡、東南亞、日本及紐澳地區完成巡迴播映，獲得廣大迴響。

新聞局指出，台中國家歌劇院2006年由前市府委託普立茲克建築獎得主伊東豊雄設計監造，跳脫傳統建築結構束縛，是世界第一座無柱、無樑，以曲牆為結構主體支撐的混凝土數位建築工程，名列世界第九大新地標，被譽為「活的藝術品」，啟用後已成為台中的指標性建築。