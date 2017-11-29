大樹莊家古厝彩繪90年來歷久彌新 彩繪大師日記揭密了

2017-11-29 17:14

〔記者洪臣宏／高雄報導〕大樹區莊家古厝牆上彩繪栩栩如生，令人驚奇的是歷經90年風吹日曬，沒有留下歲月痕跡。大樹文史協會理事長莊世杰指出，這是彩繪大師陳玉峰的創作，他在民宅作品幾乎已經消失，莊家古厝因使用了當時難得一見的工法，才能留下寶貴的創作記錄。

莊家古厝是大樹區知名景點，保留了許多閩式建築特色，而水車堵、牆壁、窗楹書卷的彩繪相當清晰，令人驚艷，原來是出自日治時代彩繪大師陳玉峰（本名陳延祿）之手。

莊世杰表示，陳玉峰1924年完成了台南東山區陳家古宅作品，聲名大噪，陸續受邀參與台南大天后宮、澎湖天后宮等廟宇彩繪，1927年曾祖父莊清標及曾伯公莊清宜建造新厝（莊家古厝），心儀他在陳家古厝的作品，重金禮聘陳玉峰，還每天依其喜好準備美食款待。

陳玉峰在水車堵上畫了「九老圖」，代表智慧、長壽，用慣用的行草、棣書呈現文字，窗楹上的「書卷」顯示了莊清標書香世家的期待，罕見的是陳玉峰還畫了一隻Q版大象，意味「氣象萬千」，莊世杰指出，這表示陳玉峰當時心情非常好。

陳玉峰有寫日記習慣，敘述了他創作過程，後來公布日記內容，才得知他在莊家古厝上使用了少見的礦物染工法，才能90年不褪色。莊世杰指出，礦物染因為來源少，且需要研磨，不僅費工且造價高昂，只有具經濟能力的大戶才會使用。

莊世杰說，陳玉峰作品大多在廟宇，民宅才5、6座，民宅作品大多已經拆毀，不然就是褪色或模糊難辨，莊家古厝能保存他的墨寶，彌足珍貴。