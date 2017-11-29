教育部和CPU業者合作推實習 今年16家企業提供職缺

2017-11-29 17:12

〔記者林曉雲／台北報導〕交大高階應用處理器應用聯盟，自102年開始實施「核心系統（CPU）達人培育計畫」，成功媒合約270名學生在暑期進入國內高科技企業實習，今年16家企業提供實習職缺，教育部政次姚立德今頒發獎牌感謝。

計畫發起人交大資工系暨國家高速網路與計算中心陳添福副主任表示，該實習計畫1年1期，每期分3個階段進行，強調「主題式」和「師徒制」，由企業端擬定實務實習內容，學校培育所需知識和技能訓練，再甄選具有潛力的學生，於暑假期間進入業界接受特定業師指導，參與企業實際的軟硬體系統設計工作。

此暑期實習計畫實施5年，依統計分析，有超過5成的實習生獲得實習企業邀請、擔任正式員工，也有49％同學畢業後考慮到原實習公司工作；26％學生在實習結束後，延續實習之研究主題與方向，持續和實習公司合作，更有因實習活動而促成了指導教授與公司新的產學合作計畫。

台科大電子系沈中安教授表示，參與實習計畫的廠商均是國內相關領域頂尖企業及研發單位，能夠保障學生在實習時將所學及實務結合，以達到最大成效。交大電子工程系賴伯承教授則認為，學生能透過參加實習累積職場經驗，達成「學與用」之間的平衡。

歷屆參與計畫的33家企業及民間實習單位包括：佳世達、鐵雲科技、鼎天國際、TomTom Taiwan、研華科技、ARM、工研院資通所、均一教育、現觀科技、鈊象電子、聯發科技、晶心科技、奇景光電、聯詠科技、國家高速網路與計算中心、立錡科技、光寶科技、普安科技、QNAP、時間軸科技、瑞昱科技、威盛電子、臺灣美光記憶體股份有限公司、GARMIN、貝殼放大、智上科技、智原科技、新唐科技、邁威爾科技、鴻海科技、明泰科技、瑞祺電通、西柏科技等。