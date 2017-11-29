教育部擬修學位授予法 未來可以系進院出

2017-11-29 17:19

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今天召開部務會議通過「學位授予法草案」，教育部長潘文忠致詞時表示，過去大家多所批評技職校院以學術為導向，學生只能用學位論文畢業，一元化升等和一元化學位論文模式，窄化了學生的發展，未來應朝向「多元化」，因此教育部研擬修正「學位授予法草案」，將開放技職、藝術、體育等相關科系學生，可用技術報告等作品，以取代學位論文。

高教司長李彥儀會後說明，學位授予法是大方向修正，教育部授權學校發展特色，以前是要報部備查學位名稱，未來鬆綁不必報部，而為打破系所隔離，未來可以「系進院出」，看學生需求和學校設計，方便其跨領域學習發展；另針對所有碩士學位，將可以專業實務來替代碩士論文。

潘文忠表示，學位授予法很關鍵，學生進入大學，很多大學科系規劃緩慢，無法及時有效的因應，因此希望學位授予法修正過程中，可讓各校在學位及實質課程設置上面更快速因應。

另一重點是各大學努力推動學位實體化，重要概念是要讓學生跨域修習的機會，現行學位授予缺乏這方面的彈性，這次修正草案強調讓學生在跨域選修等有所改變，有效回應未來發展趨勢，讓學生在興趣和未來發展上有所突破，跟過往一進到一個系所、不管喜不喜歡，只能一路走到畢業，在跨域部分有所突破。

潘文忠強調，藝術、體育等強調技術或實作的相關科系，可以技術報告等作品，把過去只能用學位論文的模式多元化之後，更多大學多元升等教授的機制，不只指導學生寫論文，技職教授有專業知能，可在技術上指導研究生取代論文的報告，以獲得這方面的學位，這些都是學位授予法的重點改變、比較大的突破。

潘文忠表示，不管是學生或老師的多元升等，教育部都作多元搭配調整，使高教走向更多元發展方向，因應大學發展不同特色，107年高教深耕計畫作更對應的處理，一元化升等和一元化學位論文，窄化學生的發展，同步調整對老師和學生都是新的突破。