從雕塑自省過往 受刑人奪大墩美展第2名

2017-11-29 17:18

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市大墩美展日前甫頒獎，其中雕塑類第2名作品，卻有受刑人浪子回歸的省悟！創作者李建忠因年少輕狂入獄，獄中開始接觸藝術並嘗試創作，寄情創作的他，將家人陪伴包容的愛助他忠實面對自我的體悟，創作出「真愛讓我長出翅膀」，真情創作脫穎而出。

台中市大墩美展是國內公辦美術競賽中參賽人數最多的大型美術賽事，台中市文化局指出，今年有來自全球27國、1570件作品參賽，其中，雕塑類共計91件，包括7件國外作品，能得獎十分不易。

李建忠因年少輕狂誤入歧途目前入監服刑中，入獄第一年逢台灣燈會募集花燈，從未接觸過藝術和創作的他，在教誨師鼓勵下參與學習製作，他摸索出興趣甚至發現自己未知的能力。

之後他報考獄中的才藝工坊，素描獲得肯定，擠進8個錄取名額之列，獲名師黃映蒲和黃雲瞳指導雕塑，李建忠說，之前他未曾接觸過陶土，在老師指導下，他以自己的手、腳為樣本捏塑，再做頭等其餘形狀，磨了1年練基本功後才嘗試創作。

學了1年的他在老師鼓勵下參加2014年南美展，以「達悟族小勇士」為主題，即獲入選，第一次自由創作就獲獎，對他鼓勵很大，讓他更用心鑽研雕塑，又後獲南美展優選、台陽美展入選、大墩美展入選等，今年更上層樓摘下大墩美展第2名。

李建忠說，走上不歸路雖然讓家人傷心，但家人始終關愛包容支持，他正視自己的錯誤，更把學習創作視為磨練心性的方法，接觸藝術後，他生活有了目標，「每天都覺得時間不夠用」。

讓他獲得第2名的雕塑作品「真愛讓我長出翅膀」，以長出翅膀的女子表達，李建忠說，靈感來自莊周夢蝶，尤其他雖然身繫囹圄，但家人用真愛支持，讓他彷彿長出翅膀，能夠翱翔天際。

創作這件作品時，他大修3次，從改色到重塑肢體動作，每次破壞都是一次重生，在這過程中，老師不斷鼓勵他勇於破壞和挑戰，讓他放棄執著、創作出更好的作品，也找到生活的目標。

李建忠說，從雕塑創作中讓他自省過往，學會重新定義生命的價值，未來他會繼續積極學習，使自己成為更好的人，不會再走回頭路；除了雕塑外，他另開始接觸漆藝。

指導李建忠的雕塑家黃映蒲說，李建忠學習態度認真，這次得獎作品造型獨特流暢，更透露出他內心嚮往自由及家庭的渴望，打動人心。

文化局則指出，評審認為李建忠的作品「造型優美，刻劃出真愛願力」，因此脫穎而出。大墩美展所有得獎作品即日起至12月6日在大墩文化中心展出。