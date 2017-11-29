天使樹點燈圓夢 為500家扶兒募耶誕禮物

君鴻國際酒店「慈善天使樹」公益認養活動今天展開，邀你一起來愛心認養。（記者張忠義攝）

2017-11-29 16:48

〔記者張忠義／高雄報導〕君鴻國際酒店「慈善天使樹」公益認養活動，今天在家扶的小朋友到現場擊鼓演出、點亮500個小小心願展開，即日起至12月20日將募集500份耶誕禮物，幫助高雄市家扶中心小朋友圓夢，同時邀請家扶小朋友參加耶誕幸福派對，共享耶誕火雞大餐。

天使樹點燈圓夢活動，今年已經邁入第15年，在君鴻國際酒店39樓大廳舉行心願認養揭幕儀式，為家扶中心小朋友們徵求耶誕天使，藉由呼籲民眾認養500位小朋友的耶誕禮物心願，幫助小朋友們開開心心圓夢，「天使樹」活動以往實現了許多家扶基金會小朋友的心願，小朋友們的心願不外乎文具、書本、衣物、鞋子以及玩具等，這些看似一般小朋友隨時可得的東西，卻是家扶小朋友們一年一次的聖誕心願，每年都會有一些令人感動的心願被發現。

君鴻國際酒店1樓大廳服務中心、39F櫃台、39F百匯柏麗廳、官網都可以認養家扶孩子們耶誕禮物許願卡，500位小朋友心願的天使樹，即日起至12月20日，民眾只要將天使樹上的許願卡取下，依照每個許願卡上的小願望，將小朋友們最想要的禮物，或以每份500元認養，連同卡片交給1樓的服務中心、39樓大廳櫃台，也可以進行線上認養愛心禮物響應本活動，飯店將在耶誕節前把所有禮物，送到每位家扶中心小朋友的手中。