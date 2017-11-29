竹山溪谷慘變垃圾山 一天清出3000多公斤

南投縣竹山鎮「無名橋」下溪谷遭人亂倒垃圾，宛如「垃圾山」。（記者謝介裕攝）

2017-11-29 16:31

〔記者謝介裕／南投報導〕又見垃圾山！南投縣繼名間、集集、水里、鹿谷等鄉鎮後，亂倒垃圾歪風最近也入侵竹山鎮秀林里，尤其「無名橋」下溪谷簡直變成垃圾場，一天下來，總共清出3000多公斤垃圾，民眾的公德心實在有待加強！

竹山鎮秀林里「無名橋」附近野溪位處偏遠山區，近來經常遭人偷倒垃圾，從飲料罐、紙箱、塑膠品等一般民生廢棄物，到廢棄輪胎、磚瓦、木板等建築廢棄物都有，嚴重影響環境與河川生態。

竹山鎮公所清潔隊接獲通報後，派出大型吊車，協助清潔隊員垂降至10多公尺深的溪谷，迎面而來的是一堆又一堆的垃圾，且夾雜陣陣惡臭味，隊員們一邊整理、清運垃圾，一邊也蒐證盒子、袋子等物品，看看上面是否有公司行號名稱、住址、電話等相關資料，要揪出涉嫌偷倒垃圾的人究辦。

清潔隊長陳東睦說，一旦確定偷倒者身分，除了將依違反廢棄物清理法處1200元至6000元不等罰鍰，也會追究清運垃圾相關費用，呼籲民眾踴躍檢舉不法，共為維護山川美景及整潔環境盡分心力。

竹山鎮公所清潔隊長陳東睦（左）帶領隊員，出動大型吊車垂降深入溪谷清運垃圾。（記者謝介裕攝）