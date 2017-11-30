私房錢起死回生！ 靠「她」妙手回春

2017-11-30 07:30

〔記者張嘉渝／台北報導〕發現私房錢受潮發霉、被白蟻啃食、鼠咬、油漬、塗染、腐蝕等非故意造成的狀況，先別心碎，你可以向救鈔人劉蕙芬求救！

其實劉蕙芬的正式職稱是「法務部調查局鑑識科學處文書鑑識科調查官」，她的工作主要是鑑識汙破損鈔票，同時將民眾不小心弄髒、毀損的鈔票盡可能地恢復、拼回原貌。目前劉蕙芬救鈔已超過10年，她經手救回的鈔票總金額已超過7,400萬元，曾經處理過單筆720萬元的鉅額、含有屍水的陪葬鈔，有黴菌、蛀蟲、老鼠尿等髒汙的汙破損鈔票對她來講更是司空見慣。

工作時，她必須穿白袍、戴口罩、手套，在實驗室抽風櫃裡拿鑷子夾起一片片鈔票屑碎，細心拼湊，片片接合、拼對與重建；她總是把民眾的錢當成自己的錢盡力搶救，若每張鈔票拼出面積達3/4以上即可兌全額、1/2～3/4則可兌半額、1/2以下則無法兌領，最後由中央銀行核算金額通知民眾兌領。

雖然劉蕙芬會救鈔，但她非萬能，她奉勸大家私房錢最好還是存在銀行，因為鈔票就算放在保險箱都有汙破損的可能。民眾若真不幸發生私房錢汙破損的情況，可先向臺灣銀行提出申請確認是否符合換鈔規定，再進一步評估自行將鈔票檢體以郵寄、親送至法務部調查局本部轉交到劉蕙芬手中，讓死鈔存有一線生機！