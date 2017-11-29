好天氣告一段落 明轉有雨氣溫驟降8度

這兩天天氣晴朗穩定，不過好天氣即將結束，入夜後北部、東北部將逐漸轉為有短暫陣雨的天氣，明高溫驟降8度。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-11-29 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕這兩天因東北季風減弱，各地溫度明顯回升，全台最高溫出現在台北，達到30.4度，不過好天氣只維持到今天，入夜以後東北季風增強，北台灣將轉為有雨天氣，氣溫將驟降8度以上，民眾再度感受到涼意。

天氣風險公司分析師吳聖宇在臉書表示，溫暖晴朗穩定的天氣型態將在入夜後開始轉變，預報顯示午夜過後會有微弱鋒面掠過北台灣，加上東北季風再度增強，北部、東北部將逐漸轉為有短暫陣雨的天氣，配合南方暖濕空氣北上，迎風面的北海岸、東北角、宜蘭等地恐有較大雨勢出現的機會，中南部則維持多雲的天氣。

吳聖宇提醒，明天白天北台灣高溫會下降到22至23度左右，與今天相比溫差高達8度以上，明晚低溫也將來到18度上下，提醒北台灣民眾多留意氣溫上的變化，中南部與花東地區高溫下降幅度較少，仍有機會出現28度以上的溫度。

今天氣穩定風速弱，整個西半部空氣品質非常糟糕，主要以本地汙染物的影響為主，吳聖宇指出，明東北季風增強，台中以北地區空氣品質將會改善，不過中南部空氣仍差，中南部民眾外出需留意空品問題。