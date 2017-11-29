基隆黑鳶舞台劇週六登場 所得全捐保育基金

2017-11-29 16:09

〔記者林欣漢／基隆報導〕人稱「老鷹先生」的基隆野鳥學會創會理事長沈振中，2年前推出以基隆市鳥「黑鳶」為主角的紀錄片「老鷹想飛」，披露黑鳶因濫用農藥、老鼠藥導致銳減的真相，也喚醒國人對生態的重視，12月2日晚上基隆文化中心演藝廳將演出「鷹兒要回家」舞台劇，售票所得全數捐給台灣猛禽研究會、屏東科技大學黑鳶研究單位的黑鳶保育基金。

基隆鳥會表示，籌辦這次「鷹兒要回家」舞劇的是台中藝林舞團團長沈若詩，是沈振中的姪女，從小在基隆長大，她欽佩叔叔的無私奉獻，希望能以舞蹈支持黑鳶保育的行動，並由沈振中的大姊編劇，完成「鷹兒要回家」的創作。

基隆鳥會指出，去年台灣猛禽協會研究員林惠珊團隊在基隆巢區繫放一隻幼鳥「小基北」，從牠身上的衛星追蹤器顯示，小基北一開始大多夜棲在翡翠水庫，去年中秋後就大部分在基隆北海岸及東北角活動，也常常進入基隆港，目前主要以瑞芳及北海岸為夜棲地，預估黑鳶的調查將是長期的研究工作，未來民間贊助經費的挹注有其必要，因此才會有捐助黑鳶保育基金的構想。

基隆鳥會理事長沈錦豐說，舞台劇的演出非常精彩感人，無論是為了保育黑鳶或是單純的欣賞表演，都非常值得購票進場，目前基隆場次還有100多張票，演出成本由基隆鳥會認養，觀眾購票的門票收入將全數捐給臺灣猛禽研究會以及屏科大黑鳶研究單位，做為黑鳶保育基金。購票可到基隆市文化局義一路側4樓，或上兩廳院售票網。