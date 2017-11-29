迎接明年世界最美麗海灣年會 澎湖縣政府打造新灣區

2017-11-29 16:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府迎接明年舉辦的世界最美麗海灣組織年會，斥資2.5億元規劃國際廣場，澎湖縣議員黃春燕今日利用總質詢時間，實地前往考察，縣長陳光復表示，國際廣場為打造新灣區中心點，未來還將改善澎湖魚市場、馬公市公所等。

今日澎湖縣議會總質詢輪由黃春燕議員登場，由議事壇移師至戶外實地考察，帶隊前往澎湖縣政府規劃的國際廣場預定地了解，包括府會雙首長縣長陳光復、議長劉陳昭玲、議員呂黃春金、縣府秘書長胡流宗、工務處長蔡淇賢、建設處長薛宏營、農漁局長陳高樑、澎湖區漁會總幹事蔡月嬌等人都到場。

工務處長蔡淇賢簡報時表示，國際廣場佔地4.97公頃，包括活動廣場、水舞區、綠林區、觀景台、廊道及攤位區，連接文化運動園區，預計在108年完成，同時為了打造新灣區，澎湖魚市場也將轉型為觀光漁市場，列為危樓的馬公市公所大樓，縣府則規劃與衛生局、工務處、稅捐處興建聯合辦公大樓。

澎湖縣長陳光復表示，近來引發爭議的運動園區綜合館工程，計畫在文化段興建，至於原本的南澳段，則研議興建縣政綜合館，將馬公市公所、衛生局、工務處及稅捐處等單位設立聯合辦公大樓，中央可補助65%，澎湖縣政府將原本自籌改善危樓的2億元協助建設，以節省公帑支出；議長劉陳昭玲希望府會共同努力，避免國產署撥用的南澳段土地被收回。