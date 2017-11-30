原來Polo衫這樣穿是大忌？！ 網友：潮與嘲的一線之差

聖誕前脫單就靠這4招，男生衣櫃裡必備的幾件衣服是這些！（圖片由MJ 俊豪 Fashion Boy授權提供使用）

2017-11-30 10:33

〔影音新聞／綜合報導〕聖誕節將近，想必有許多人想要在聖誕節前脫單，找好伴一起度過佳節。但魯蛇之所以是魯蛇，就是因為吸引不到女性的注意力，馬來西亞YoutuberFashion Boy MJ，教大家如何用四招穿搭從魯蛇變男神，迅速脫單。

第一招：善用POLO衫，營造出高富帥氛圍

第二招：暖男歐爸必備長袖衣

第三招：百搭白T恤

第四招：制服誘惑

不過Polo衫如果沒選好，可就是天堂地獄的差別，挑選的時候不能挑選太過緊身的，LOGO也不可過大，最重要的是，領子千萬不能立起來！許多網友對這點也大喊認同，領子如果立起來，就算再帥也會從歐巴變歐吉桑。（圖片由MJ 俊豪 Fashion Boy授權提供使用，以下皆同）韓劇中的帥氣歐爸出場一定有一件長袖衣，而且有80%以上的機會是藍色的，由此得證，衣櫃裡擺上一件藍色長袖衣絕對是正確的選擇。白T恤不管男女，都是衣櫃裡必備的一件衣服，只要外面再套一件外套，立刻就能有一種清爽帥氣感。如果要修飾身材，買大號一點效果更佳！不只男生喜歡制服，女孩們也愛制服。一件合身的襯衫，隨心情搭配不同的外套，立刻就能有不同的感覺。

不過除了這四招，最重要的還是維持乾淨整潔，只要保持整齊的外表，就算沒有100分，也有80分，再用心一點穿搭，變身男神脫單不遠啦！