寒冬送暖慈善公益演唱會 歌手為植物人獻唱

2017-11-29 15:44

〔記者歐素美／台中報導〕 大雅獅子會與創世基金會台中分院合作，將於12月9日晚上在大雅國小榮寬演藝廳舉辦「寒冬送暖慈善公益演唱會」，邀請歌手楊哲、甲子慧、莊振凱、傑克、一綾、邱賢桂等知名歌手演唱，為鄉親帶來充滿溫暖與愛的音樂饗宴，今天並特別請來歌手一綾為獅友、植物人及家屬獻聲，提前為活動暖身。

今天一早，大雅獅子會會長賴瑞豐即帶領獅友及畢業於大雅國小的植物人與家屬回到母校，歌手一綾以溫暖的歌聲，為獅友、植物人及家屬獻唱，與會的企業主並一起跳起時下流行的抖肩舞，提前為演唱會抖出熱情。

大雅獅子會並現場宣誓，將全額贊助所有演唱會經費，募得款項將捐助「植物人雙軌服務暨第28屆寒士吃飽30尾牙」及大雅國小興建惠雅書香圖書館，造福學子。

大雅獅子會會長賴瑞豐表示，社會上有很多的人需要我們伸出援手，過去辦理冬令救濟，最多服務100個人，舉辦演唱會是新的嘗試，可以讓650人到場享受音樂的洗禮，服務範圍更廣，也將邀請弱勢團體欣賞演出，希望透過演唱會的募款，可以圓1700位寒士、街友、弱勢朋友尾牙宴！

為籌備這場公益演唱會，大雅獅子會花了2個月的時間拜訪在地的企業團體，尋求認可與協助，目前已募得75萬元，並感謝台中縣婦女會理事長楊瓊瓔、綠點高新科技（股）公司總經理李銘衍、旺旺友聯產物保險公司副總劉自明、濃閣餐飲集團總經理林俊辰、大雅區長林宜賢等協助及許多企業愛心贊助這次公益善舉。