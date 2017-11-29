蘭嶼媽媽回收廢油做皂 補貼家計又環保

蘭嶼媳婦何皓美今天到展望會台東辦事處，分享回收島上廢油，製作家事皂的過程。（記者王秀亭攝）

2017-11-29 15:47

［記者王秀亭／台東報導］一群蘭嶼部落媽媽看見島上觀光客日增，食用廢油回收成一大隱憂，決定自己的環境自己救，在台灣世界展望會培力下，將回收廢油變成環保家事皂，不僅補貼家庭經濟，更以實際行動愛護家園。

多年前蘭嶼開元港海水變色，究其主因是廢油回收不當，部落媽媽們決定維護環境自己來，回收島上店家食用廢油，製作家事皂，並成立「蘭嶼十二籃手工肥皂坊」。

手工皂坊成員之一、由桃園嫁至蘭嶼的何皓美說，老公過世後，生命遭逢重大變故，友人建議加入皂坊轉換心情，展望會培力課程教導各式手工皂製法，部落媽媽們認為靠手工皂補貼家計，也要為孩子留下一個好的環境，因而決定以回收廢食用油製成的環保家事皂為主要品項，雖然收入有限，大家堅信「像烏龜一樣慢慢做，最後一定有大成就。」

何皓美說，目前工坊固定有4位媽媽負責製作，若訂單量大，會有2至3位媽媽前來支援，目前島上有10個店家響應，供應食用廢油，各國小營養午餐產生的廢油也在回收之列，足以因應目前所需的產量。

展望會經濟發展處東部營運中心督導潘欣榮說，媽媽們製皂技術已純熟，穩定而持續的行銷通路有待建立，目前以到蘭嶼旅遊的觀光客及島上居民為主要消費者，展望會從今年9月起積極協助尋求銷售管道，每月固定銷售540顆，皂坊媽媽也在臉書成立「蘭嶼十二籃」粉絲專頁，朝著自立，並著手研發以蘭嶼在地植物的手工皂方向邁進。

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