南澳鄉代會質疑包庇違建 鄉所喊冤：是借非包庇

2017-11-29 15:35

〔記者張議晨／宜蘭報導〕南澳鄉公所、代表會的「所會恩怨」再添一筆！南澳鄉代會主席李元亮今早邀集鄉公所會勘，指台9線上、武雲橋旁的兩棟鐵皮屋是「違建」，且有竊占國有地疑慮，要求公所依法拆除，雙方在馬路旁僵持，氣氛火爆；但公所解釋，該地已與地主談約，若有轉租或公所需使用土地，地主須無條件返還，現況僅是「出借」使用。

「鄉公所該拆卻未拆！」李元亮指出，該棟屋主疑竊占公有地，且上面的鐵皮建物也屬違建，開店營業多時，卻長年未見公所出面處置。

李還出示地籍圖指出，水防道路旁的建築是占用國有地，質疑公所內有人負責袒護業者，才讓這棟違建屹立於路旁。

不過，鄉長薛秋花及公所主管到場後，認為該棟房屋已經法院、地檢署調查，並未有竊占疑慮，雙方在路旁對峙，氣氛緊張，引來過路民眾側目。

據了解，鄉公所曾於84年協議，指若公所需要用地，屋主須無條件返還，意思是土地是公所「出借」給屋主，但僅能自用。

薛秋花解釋，該地不久前曾進入訴訟，調查局、地檢署也曾介入調查，最後游姓屋主獲「不起訴」處分。

游姓屋主今也出示不起訴書，根據內容，檢方認為屋主並無貪圖不法利益的竊占行為，且當年公所與屋主也簽立使用切結，最後予以不起訴處分。

游姓屋主無奈地說，這塊地他先蓋了屋，後來才被劃分為道路用地，因國有地僅一小角，拆也不是，不拆也不是，才與公所協議繼續使用。