高市推冬季免費搭大眾運輸工具 議員支持

高市推冬季免費搭大眾運輸工具，6位跨黨派議員支持。（記者葛祐豪攝）

2017-11-29 15:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府為降低空氣污染，推出「尖峰時段免費搭乘大眾運輸」，高雄市議會6位跨黨派議員張豐藤、何權峰、陳政聞、張漢忠、吳益政、邱俊憲，今召開記者會表達支持，希望空汙基金專用並法制化。

邱俊憲表示，這項政策所需預算，是從污染者徵收到的空汙基金費用來支應，並不會排擠其他公務預算。他認為，移動性污染源高度在3公尺以下，會直接影響到暴露於不良空氣中的行人，免費搭乘政策可望降低對人體的直接傷害。

張豐藤指出，用空污基金來支付，他很支持，可增加大眾運輸使用量。此外，11月至12月也是高雄舉辦校慶運動會的旺季，學童長期暴露在空污之中，建議把校慶活動移至3、4月舉辦。

張豐藤強調，針對中部縣市採取禁燃生煤，高市府對燃燒設備，採用天然氣的排放標準，希望能再接再厲，針對16家汽電共生廠也採用天然氣的排放標準，以改善固定汙染源的排放狀況，並希望推動相關空污防治作為法制化。

吳益政認為，這項措施的方向是對的，建議市府要有提出明確逐年減量的策略，並持續鼓勵市民朋友搭乘大眾運輸。他並舉國外案例，強調要利用財稅手段，對汙染行為者進行課徵，在沒有替代方案之前，增加燒煤稅金，並將此費用拿來支付空汙基金，讓汙染者付費法制化。