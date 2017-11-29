上下午空氣品質南北翻轉 1張圖讓你看出差異

根據空氣品質監測網圖表顯示，南北各縣市的空氣品質上、下午出現轉變。（合成照，分別於上午9時、下午3時擷取自空氣品質監測網）

2017-11-29 15:53

〔即時新聞／綜合報導〕受大氣穩定、擴散不易等綜合因素影響，北部地區空氣品質午後持續下降，西半部彰化以北各縣市有8測站達對所有族群不健康的紅害等級，與早上9時測得，多數為良好至普通的空品相比有明顯差異。

根據行政院環保署「空氣品質監測網」下午3時的觀測數據，目前全台共有16測站達對所有族群不健康等級，其中半數位於彰化以北地區；南部地區則略為改善，台南、高雄上午9時共有14測站亮起紅燈，下午3時則僅剩4測站達紅害，數據上略有改善。

對此，環保署針對北部、竹苗、中部、斗六及高屏地區發出紅色警示，表示目前空氣品質對所有族群皆不健康，呼籲民眾減少外出次數，若要出門則應配戴口罩；至於金門及雲嘉南等地區則發出橘色提醒，表示上述各地已達對敏感族群不健康等級，居民們應多加留意。

根據空氣品質監測網圖表顯示，南北各縣市的空氣品質上、下午出現轉變。圖為上午高雄的天空。（記者黃志源攝）