瓦斯管又被挖斷 民眾搖頭「又來了」

消防人員在周遭佈署水線戒護並通報欣中天然氣公司派人處理。（記者許國楨翻攝）

2017-11-29 15:27

〔記者許國楨／台中報導〕台中市政府建設局的委外廠商，今天上午在西屯區進行自來水管汰換工程時，因施工不慎挖斷瓦斯管線導致大量瓦斯外洩，警方立即拉起封鎖線交管人車，消防局也緊急佈署水線戒護，所幸瓦斯公司派員止洩未釀災，但因類似挖斷瓦斯線的事件層出不窮，仍讓民眾幹譙不已。

台中市消防局今天上午10時39分獲報，指西屯區文心路二段及大隆路口發生瓦斯外洩事故，由於今年7月18日在逢甲商圈才發生造成3死13傷慘劇的嚴重瓦斯氣爆案，接下來在該商圈的西屯路、文華路口也發生瓦斯外洩事故，消防局不敢大意，立即出動黎明分隊人車趕往處理，立即在周遭佈署水線戒護並通報欣中天然氣公司派人處理。

同時間警方也在周遭拉起封鎖線進行人車交通管制，提醒民眾勿靠近圍觀，避免發生危險；有路過民眾說，稍早看到有工人在開挖路面施工，接著空氣中就瞬間瀰漫濃濃的瓦斯味，經查遭挖斷管線為主要天然氣配送管線，管徑較大，搶修人員及施工單位研商從洩漏點上方較適當地點進行止漏作業，經操作挖土機等大型機具開挖並從管線前後兩端阻斷，一直到下午1時25分才止漏幸未釀災，虛驚一場。

市府指出，此次施工係由自來水公司委託建設局辦理自來水管汰換工程，因施工廠商作業不慎挖斷瓦斯管線，建設局指出，目前文心路正辦理老舊自來水管汰換工程，過程中遭遇非常多的管線障礙，雖然廠商已經努力將問題降到最低，但仍不慎挖斷管線，該局將依契約罰款，並要求廠商負擔相關賠償責任。