瓦斯管又被挖斷 民眾搖頭「又來了」

消防人員在周遭佈署水線戒護並通報欣中天然氣公司派人處理。（記者許國楨翻攝）

2017-11-29 15:27

〔記者許國楨／台中報導〕台中市政府建設局的委外廠商，今天上午在西屯區進行自來水管汰換工程時，因施工不慎挖斷瓦斯管線導致大量瓦斯外洩，警方立即拉起封鎖線交管人車，消防局也緊急佈署水線戒護，所幸瓦斯公司派員止洩未釀災，但因類似挖斷瓦斯線的事件層出不窮，仍讓民眾幹譙不已。

台中市消防局今天上午10時39分獲報，指西屯區文心路二段及大隆路口發生瓦斯外洩事故，由於今年7月18日在逢甲商圈才發生造成3死13傷慘劇的嚴重瓦斯氣爆案，接下來在該商圈的西屯路、文華路口也發生瓦斯外洩事故，消防局不敢大意，立即出動黎明分隊人車趕往處理，立即在周遭佈署水線戒護並通報欣中天然氣公司派人處理。

同時間警方也在周遭拉起封鎖線進行人車交通管制，提醒民眾勿靠近圍觀，避免發生危險；有路過民眾說，稍早看到有工人在開挖路面施工，接著空氣中就瞬間瀰漫濃濃的瓦斯味，經查遭挖斷管線為主要天然氣配送管線，管徑較大，搶修人員及施工單位研商從洩漏點上方較適當地點進行止漏作業，經操作挖土機等大型機具開挖並從管線前後兩端阻斷，一直到下午1時25分才止漏幸未釀災，虛驚一場。

市府指出，此次施工係由自來水公司委託建設局辦理自來水管汰換工程，因施工廠商作業不慎挖斷瓦斯管線，建設局指出，目前文心路正辦理老舊自來水管汰換工程，過程中遭遇非常多的管線障礙，雖然廠商已經努力將問題降到最低，但仍不慎挖斷管線，該局將依契約罰款，並要求廠商負擔相關賠償責任。

  • 消防人員在周遭佈署水線戒護。（記者許國楨翻攝）

    消防人員在周遭佈署水線戒護。（記者許國楨翻攝）

  • 經操作挖土機等大型機具開挖並從管線前後兩端阻斷才止漏幸未釀災。（記者許國楨翻攝）

    經操作挖土機等大型機具開挖並從管線前後兩端阻斷才止漏幸未釀災。（記者許國楨翻攝）

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