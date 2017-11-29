遠航松山─福州今首航 搭乘率約8成

2017-11-29 15:31

〔記者陳宜加／台北報導〕遠東航空今（29）日開航松山─福州航線，慶祝首航，當日旅客皆獲贈Q版飛機行李吊牌首航禮，另台灣出發前3個航班提供3300元限量來回優惠機票，搭乘前10個航班可抽馬公航線單程免費或5折機票兌換券，首航即有近20人抽中。

松山─福州航線為遠航自今年1月原復興航空兩岸航權重新分配後第一條營運航線，每週一、三、五共飛航3班，首航班機搭乘人數為132名，搭乘率達8成。

航機於12點22分抵達福州長樂機場後，於機場大廳舉行熱鬧隆重之首航儀式，由遠航總經理李承仲、元翔（福州）國際航空港公司張波總經理代表致詞，同時機場相關單位及當地組團社的代表們也列席參加。

擁有航空專業經驗30年以上的李承仲表示，遠東航空目前已開航多條兩岸航線，計有太原、石家莊、合肥、成都、海口、銀川、哈爾濱等航點。如今福州航線開通後，對便利兩岸人民往來、觀光旅遊與商務經貿交流將更有幫助，且福州航線之商務客比重較高，亦可搭配遠航現有台北、台中、高雄─金門等國內航線，可提供小三通旅客更便利及彈性搭配之飛航服務。

遠航指出，另獲分配的高雄─福州航線預計12月14日開航，每週一、四共飛航2班；高雄─廈門航線、台中─廈門航線預計12月19日開航，每週二、五共飛航2班。旅客即日起亦可於遠航官網購買3300元限量來回優惠機票，限台灣出發前3個航班，也有機會抽到馬公航線單程免費或5折機票兌換券。