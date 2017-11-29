找頭路？賈桃樂職業體驗館幫你探索職涯

2017-11-29 15:05

［記者洪美秀／新竹報導］大學生找頭路卻不知自己適合什麼？也不知如何寫履歷？中華大學與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署今天在校內成立「職有為你中心：賈桃樂主題學習華大分館」，提供各種職涯探索及職場履歷模擬，就連面試的服裝儀容都提供諮詢，讓學生覺得超酷，可以無縫接軌職場。

中華大學設置的賈桃樂主題學習館內有職場體驗區、自助模擬面試室、履歷準備區、職涯諮詢及妝點滿分區，各區域都以資訊互動方式，讓不同需求的學生，能充分運用館內資源，進行職業探索與規畫個人職涯藍圖。

其中，自助模擬面試室可全程錄下與虛擬面試官的互動情形，並於面試後透過影片提升求職技巧。校長劉維琪表示，中華大學畢業生透過賈桃樂主題學習館提供職業教育體驗課程，搭配新科技的體驗設計可，協助學生瞭解不同的職業內涵與瞭解市場動態，對學生很重要。

分署長丁玉珍說，中華大學是賈桃樂學習主題館開館以來第4個分館，館內提供多元的就業體驗，讓學生在校即能培養就業戰力，在畢業前著手職涯規劃，畢業後能快速融入職場。

中華大學表示，學校有取得NCDA國際生涯發展諮詢師證照的菁英團隊常駐館內，提供學生職涯測驗與一對一個人諮詢，同時每年聯手業界人資主管舉辦職場爭霸培訓，打造學生就業力。據統計，有超過八十五%結訓學生，畢業後3個月內就找到工作，且都有31K的薪資待遇。