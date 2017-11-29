中市製作「花博門牌」 將全國送透透

台中市製作「花博門牌」將全國送透透，宣傳花博起跑。（記者蘇孟娟攝）

2017-11-29 15:14

〔記者蘇孟娟／台中報導〕2018台中世界花卉博覽會明年將盛大登場，台中市全國宣傳起跑，民政局以各縣市政府所在地址，製作出「花博門牌」，將全國送透透宣傳這項盛會，台中市副市長張光瑤說，花博不只是台中人的花博，更是全台灣的盛會，歡迎各地民眾一起共襄盛舉。

民政局收集全國縣市政府所在的地址，逐一製作「花博門牌」，門牌以台中市花博吉祥物「石虎家族」及「歐米馬」為底，上面印有縣市政府住址，近日展開拜訪之旅，致贈各縣市政府「花博門牌」，期望藉由花博門牌的意象串聯全國，廣邀各縣市共襄盛舉。

副市長張光瑤表示，台中花博是台灣2018年最大的國際盛事，目前已有38個國家參與，這不只是台中的花博，而是屬於台灣的花博，這次民政局製作各縣市政府花博門牌，讓各縣市洽公民眾都能知道台中辦花博盛會，一同共襄盛舉。

張光瑤說，屆時有來自國內外的旅客，盼讓各縣市一起迎接，展現在地人情味，期盼透過花博，讓全世界看見台灣的美麗與人情味。

民政局長周永鴻指出，將全國走透透拜訪縣市政府，除致贈花博門牌外，更將針對各縣市推出「縣市週」，提供各縣市民眾參觀購票優惠等，希望各縣市政府也成為宣傳花博的行銷據點，讓這場世界級的花博，有更多人共襄盛舉。