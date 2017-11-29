螺溪石雕刻 「135巡道車」成文創作品

硯雕「135巡道車」讓人驚豔。（記者顏宏駿攝）

2017-11-29 14:59

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台糖「135巡道車」復活並重回溪湖糖廠的故事感動各方，永靖鄉硯雕師賴武舜依原車比例以螺溪石雕刻「135巡道車」，外型維妙維肖，開創螺溪石硯跟現實事件結合的文創作品首例，此外，「台鐵萌系教主」康學鳳也主動為「135巡道車」畫美少女，讓「135巡道車」的文創體裁越來越豐富。

車主陳朝強說，一切都是機緣巧合，他目前沒有想到要把「135巡道車」延伸成各項文創商品獲利。

他說，自己是二水人，二水產螺溪硯，身為鐵道迷一直想擁有一部「硯雕火車」，過去找了許多硯雕師，一直沒有十全的把握，這次透過友人介紹，由硯雕老師賴武舜捉刀，成品令人驚豔。

現年50歲的賴武舜畢業於國立藝專（台藝大前身），早年都在花蓮縣做石雕創作，民國84年返回家鄉永靖，作品豐富且具有水準，多次獲得石雕美展大獎。

他以1個月的時間把近百公斤重的螺溪石，雕成1部比例約為1/17的「135巡道車」。

他說，他的專長是「立體雕塑」，用螺溪石雕車子，技術不是問題，只是比費工，其次你要抓出車子的線條和神韻。

他說，「135巡道車」有它自己的故事，讓這個故事再延伸，可以透過很多創意去執行，他的強項是雕塑，如果匯集各方人才進來，可以成就一個觀光亮點，讓遊客透過感觀刺激體驗鐵道文化。

日本工程師康學鳳也是標準的台灣鐵道迷，每年來台灣坐火車至少3次以上，因為迷上台鐵，2年前主動畫「台鐵萌少女」，分別以台鐵各式列車，創作出代表人物並取名。這次主動為「135巡道車」畫代表的美少女，希望「這不是一台冷冰冰的車子」，讓人感覺有溫度。