書商辦校園抽獎違法 公平會開罰康軒50萬元

2017-11-29 14:34

〔記者廖千瑩／台北報導〕舉辦校園抽獎活動也要注意了！公平會委員會議今天通過，康軒於去年12月期間舉辦「康軒歡樂聖誕大抽獎」活動，公平會認為，屬於不當提供新竹縣市地區國中教師金錢及物品，違反公平交易法第25條規定，處50萬元罰鍰。

公平會表示，為防範教科書出版事業從事不正當的行銷行為，訂有「公平會對國民中小學教科書銷售行為之規範說明」，依規定，銷售事業提供或預告提供金錢、與教學不具有直接關聯的物品，即非教學時所必要的輔助教具，就涉及不當爭取選用其教科書的機會，即使不是教科書選書期間而是賣人情，也有違反公平交易法第25條規定之虞。

公平會指出，康軒公司業務人員策辦「康軒歡樂聖誕大抽獎」活動進行前，已向所屬區域的主管人員報備並獲得康軒公司贊助，針對新竹縣市國中教師提供SOGO禮券、西堤牛排餐券、威秀電影票、AVEDA保護組、施巴足部修護體驗組等獎項，且針對未獲上述獎品者，另外提供糖果、茶包組等獎品，活動相關抽獎過程也在105年12月23日透過業務人員臉書進行直播。

經檢視，該活動受益對象均為教師或學校人員，且活動獎品內容均與教學無關並具有客觀的金錢價值而得以餽贈他人，縱於教科書選書期間外贈送，也算是人情積累，足以影響教科書市場交易秩序而違反公平交易法第25條規定。