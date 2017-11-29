竹市空氣紫爆了！ 交大空品監測站隨時報

2017-11-29 14:41

［記者洪美秀／新竹報導］新竹地區今天的空氣品質不佳，一片霧茫茫的景象，讓很多人都覺得呼吸不順，而交通大學與訊舟科技合作，在5大校區內建構21個AirBox空氣品質即時監測系統，經過測試，博愛校區已出現紫爆的不良燈號，包括光復校區及六家校區也都是紅燈，校長張懋中說，透過監測可了解空氣品質狀況，也能做為改善數據，希望一起為城市環境盡一分心力。

張懋中與訊舟科技董事長任冠生今天為空氣即時監測系統暨Design Space的裝置系統舉行啟動儀式。張懋中說，交大正推動全亞太第一座智慧校園，將以校內研發最創新的技術，結合物聯網、大數據、人工智慧及虛擬實境等各種創新應用，提供校內1.5萬名師生享受智慧生活。

任冠生說，Edimax在全球布建3600多個AirBox空氣品質監測站，並與交大合作在5個校區放置21個空氣盒子，進行空氣品質的即時監測，且將監測狀況連接到交大的監測顯示牆，透過數據分析，了解5大校區內的空氣品質狀況。

5大校區包括光復校區、博愛校區、台北校區、台南校區、六家校區，透過AirBox空氣品質監測站點的數據分析，博愛校區的空氣品質不佳，已出現紫爆燈號，而光復校區與六家校區則是紅燈，所有這些資訊都會儲存在Edimax Cloud大數據資料庫，還可立即傳輸到手機APP及AirBox空氣品質資訊牆，透過LED燈號變化，空氣現況全都露。

這項空氣品質即時監測系統的大數據，也會提供政府與學校和民間，為城市公眾提供空氣品質即時資訊，做為未來空氣品質改善的重要數據。