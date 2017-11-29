台南購物節大新營嘉年華12月2日登場

2017-11-29 14:12

〔記者王涵平／台南報導〕2017台南購物節大新營嘉年華12月2、3日舉行，5大主題好康一籮筐，結合公益1元競標義賣所得將捐助社福團體，歡迎共襄盛舉。

嘉年華活動將在新營區民權路自三民路口起至民治路口舉辦，有百家好店設攤參展、cosplay嘉年華、大新營小旅行、小小蛋糕師廚藝DIY、在地商圈集章樂等5大主題。

南市經濟發展局及新營區公所今日邀業者、社福團體召開記者會，新營區長張睿民表示，除百家好店108攤，廠商也本著「取之於社會，用之於社會」回饋精神，主動捐贈商品給新營區公所於1元競標辦理義賣活動，響應的店家約74家共計80餘項商品，估計義賣收入約12萬元，義賣所得將全數捐給社福團體，聖俯建設都心苑今年再度捐贈500公斤由新營區農會契作的新農米給北台南家扶中心。

今年續辦在地商圈集章樂活動，集章活動自11月27日至12月3日止為期一週，民眾可到本活動各特約商店消費，不限額度，即獲得店章1枚，只要集滿二枚不同店章即可參加摸彩，獎品有50吋LED電視、洗衣機、吸塵器、電子鍋、等好禮，雄獅旅遊加碼香港來回機票1張，85度C也祭出買1送1的優惠活動。

今年cosplay展演已有24組玩家報名，歡迎到現場和同好相互交流，推廣cosplay文化，將新營區打造成大溪北地區新興的動漫重鎮。