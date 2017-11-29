中國拍賣近億名壺 在台發現疑同款真品

松鼠葡萄壺。（記者張忠義攝）

2017-11-29 14:30

〔記者黃旭磊／高雄報導〕中國拍賣近億名壺，在台發現疑似同款真跡。

中國「壺藝泰斗」顧景舟生前製作松鼠葡萄壺，2015年在中國標出人民幣9千2百萬天價，沈寂2年後，輔英科大附設醫院負責人張克難醫師從先父、輔英科技大學創辦人張鵬圖及長輩遺物中翻出1只同款壺，據信為顧景舟真跡，非弟子仿作。

張鵬圖為江蘇泰興人，顧景舟為宜興人，2人是小同鄉，早在國民黨遷台前熟識，張鵬圖就讀上海醫學院，顧未成名，買古樸小壺只為資助同鄉，不知日後成名家，而中國文化大革命結束，鄧小平鼓勵出口，張鵬圖與親戚在日本及內地大舉收購顧景舟茶壺，包括松鼠葡萄壺、毛澤東以狂草親刻牛蓋羊桶壺及有壺王稱號對龍壺，身後都留給張克難。

這只松鼠葡萄壺據信在1976-80年間，由日本外務省向中國交涉購買500套，顧景舟示範5套於胎土刻印「景晞陶藝」，其餘弟子仿作，而也因日人茶具慣用釉材，壺組混和宜興紅泥與釉材。

台灣古壺鑑定家、「壺寶」作者施克源收藏超過700支古壺，曾為多名國際知名企業家鑑定古文物。他表示，這只壺為顧景舟早期作品，釉跟紫砂（紅泥）燒結比例及溫度控制得宜，是後人成名炒作前作品，直觀來說是真品。

張鵬圖遺留上百支顧景舟落款紫砂壺，經台積電創辦人張忠謀、已故收藏家王度及古文物商安展皜多年鑑定，至少有60支為真跡。而張克難為此透過醫院報警，發表不自殺聲明，擔憂自身安全。

張克難說，文革時期後，中國落難茶藝家多向台灣、日本兜售作品，「值錢的顧景舟都在臺灣」，而他年近古希，畢生賞玩顧作品，也在台灣招待過顧，自認一眼認真偽，網拍有4千8百多支顧景舟紫砂壺，多為假貨，真貨易被埋沒。