中市要求中火減煤 江啟臣質疑實際減煤不到1成

2017-11-29 14:22

〔記者歐素美／台中報導〕針對台中市政府環保局審查台中火力發電廠9部機組展延許可，決定逕予核定一次刪減24%生煤許可使用量；立委江啟臣對市府的減煤的政策方向表示欣慰，但認為實際減煤不滿1成，減煤數量有灌水之嫌，要市府說明減煤真相。

江啟臣在臉書po文，針對市府要求中火減煤記者會提出5點回應，台中市政府要求中火「減煤24%，500萬噸」，是以原本許可上限2100萬噸計算，根本不是現在台電的實際燃煤使用量；1600萬噸的上限數字，對照台電實際年度燃煤（中火105年實際使用量約1773萬噸計算），實際只減了市府宣示比例（不滿10%）與數量的不到一半（減煤9.7%，173萬噸），明顯有灌水之嫌，質疑台中市政府不是真心減煤，只是替12月17日反空污大遊行進行政治減壓。

江啟臣說，減煤不能過一年算一年，我們要求的是有最終目標值的持續執行期程，否則今年降載，是否過了大選年恢復滿載，令人憂心，市府應該做出降載後不恢復的承諾，才能杜絕短線操作的質疑，管制生煤條例公告迄今2年，4年減煤4成的期限，需要逐年的實踐路徑圖，然而過程當中，包括台中市議會以及公民團體皆不知其進度，應該開放公民參與，展現減煤誠意與決心。

江啟臣並質疑，減煤政策，中央地方不同調！台中市長林佳龍訂定中火機組燃煤上限，賴清德院長卻說「大台中地區再生能源發電多少，我們降載多少」，把降載的責任推給再生能源發展，中央地方，誰說了算？矛盾的說法應給個交代！

雖然質疑台中市政府在中火問題上有短線操作與灌水之嫌，但江啟臣對於台中市政府終於採納其與公民團體所提出，應明確訂定中火減煤標準等訴求感到欣慰，強調將繼續與民眾站在一起，繼續監督市府，還給台中市民一個健康的肺及乾淨的藍天！