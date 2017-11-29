竹商全國技藝賽績優 新住民之子黃怡真獲金手獎

新竹高商在全國技藝競賽商業類科拿到2金手獎及3優勝，學生表現優異，校長劉曉雯給予高度肯定。（記者洪美秀攝）

2017-11-29 14:16

［記者洪美秀／新竹報導］新竹高商新住民之子黃怡真代表學校參加全國高中職商業類技藝競賽，在商業簡報項目拿到金手獎，個性穩定的她，耐住壓力與時間的考驗，她說，要感謝學校栽培，也要把此獎獻給越南籍的媽媽，未來將朝財經方面繼續努力，期許讓媽媽過好的生活。

新竹高商校長劉曉雯說，今年學校派出6名選手參加商業類技藝競賽，拿到2個金手獎及3個優勝佳績，老師的指導和學生的努力是關鍵，尤其要在194所學校及1062名選手中脫穎而出，更是不容易。

其中獲程式設計職種金手獎第二名的資料處理科學生林楷儒，他的哥哥6年前也是新竹高商的程設選手，如今成績比哥哥當年拿優勝還要好，且確定獲保送國立科大，他說，不斷練習題目是致勝關鍵，尤其在3小時的賽事中僅以1小時19分完成，且4題都答對，相當不簡單。指導老師謝淑茹也說，學生的表現讓人驚豔。

獲商業簡報金手獎的黃怡真，是新住民之子，媽媽是越南人，目前跟媽媽相依為命，從沒補習的她，小時候念書得靠自己，雖然辛苦，但她學習能力好，一路苦讀，成為競賽選手，她更是加緊時間練習，拿到金手獎第一個想獻給媽媽，她曾以越南為主題，參加全國電子書製作比賽獲佳作，更感謝老師孫燕卿的指導。

此外，獲優勝選手有方亭云老師指導的職場英文選手杜昱欣、陳尚斌老師指導的網頁設計選手毛俐蘋和謝佩貞老師指導的會計資訊選手趙峰偉，其中新竹高商網頁設計選手在實習處主任陳尚斌指導下，已連續16年獲獎，相當不簡單。

此外，新竹高商在今年全國語文競賽也表現優異，其中國貿科學生洪沁毅拿到國語演說第4名，他已連續5年代表新竹市參加全國賽。而泰雅族原住民陳恩潔則在泰雅語朗讀拿到第2名，她以泰雅族特殊的織布線條紋面出場，相當吸睛。，而新竹市代表隊在高中組共獲5面獎牌，新竹高商就囊括其中2項。

新竹高商學生在全國語文競賽，學生洪沁毅拿到國語演說第四名，泰雅族學生陳恩潔獲泰雅語朗讀第二名佳績。（記者洪美秀攝）

新竹高商新住民之子黃怡真拿到全國高中職技藝競賽商業類科商業簡報金手獎，是新住民之光。（記者洪美秀攝）