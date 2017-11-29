台中、台南及花蓮 3社區營養推廣中心連線揭牌

台中、台南及花蓮社區營養推廣中心，在台中市衛生局由國民健康署長王英偉（右）及台中市副市長林依瑩（左）共同揭牌。 （記者歐素美攝）

2017-11-29 13:58

〔記者歐素美／台中報導〕「社區營養做伙來，健康幸福跟著來」！衛生福利部國民健康署結合台中市、台南市及花蓮縣成立社區營養推廣中心，以長者及上班族為目標，聘請營養師走入社區，教導民眾如何「吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧」，推動健康均衡飲食，並於今天在台中市衛生局舉辦連線揭牌儀式，國民健康署署長王英偉表示，明年起將推廣到全國各縣市。

其實，台中市衛生局與中國醫藥大學早在今年8月即合作，透過營養師定時駐點至全市9個社區關懷據點，提供老人營養衛教及健康篩檢等服務，中國醫藥大學營養系副教授楊惠婷表示，經由服務發現約有3至4成的長者因蛋白質攝取不足及缺乏運動，出現肌少症，7至8成吃太鹹；男性中則有8至9成油脂攝取過多，且很多關懷據點的飲食不夠健康，經營養師指導改以杏鮑菇、鳳梨等提味，減少脂肪攝取，改善飲食，希望讓老人吃得健康。

台南市因山上區隔代教養多，因此依不同族群設計營養教育課程，並輔導店家提供健康飲食，讓均衡飲食落實於生活中；花蓮縣則以名產美食街為特色，輔導業者提供少鹽少油少糖的健康名產及餐飲，並定期辦理營養衛教宣導，提供民眾及遊客健康飲食選擇。

國民健康署鑑於台中市、台南市及花蓮縣試辦社區營養教育模式成效良好，進一步在台中市豐原區衛生所、台南市山上區衛生所、花蓮縣花蓮市衛生所設立社區營養推廣中心，並於今天在台中市衛生局舉辦3地視訊連線的揭牌儀式！國民健康署署長王英偉、台中市副市長林依瑩、台中市衛生局副局長張瑞麟皆出席，台南市衛生局副局長黃文正及花蓮縣衛生局長李宏滿也透過視訊連線，宣告社區營養推廣中心正式啟程。

王英偉表示，成立3社區營養推廣中心是今年初步計畫，明年每縣市都要成立，以針對社區關懷點、學校、職場或醫療院所，將營養的概念或指引落實到每個人身上。未來營養師與廚師都一樣，要把正確的、健康的飲食概念送到每一個人，尤其是老人家要吃的下、吃的夠、吃的對、吃的巧。

林依瑩說，台中托老一條龍有預防照顧及長期照顧，預防照顧最近在推食尚，希望在飲食上以美美的擺盤，例如結合漆藝，並透過社區營養中心推動「社區灶腳」，由營養師將營養美食帶入社區，讓老人吃得營養健康。

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