德安產道路斷5個月未修 基隆民眾抱怨

基隆市連接中山區與情人湖、大武崙砲台的德安產業道路，今年6月因大雨道路坍塌，高低落差達13多公尺，人車無法通行。（記者林欣漢攝）

2017-11-29 13:55

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市連接中山區與情人湖、大武崙砲台的德安產業道路，今年6月因大雨道路坍塌，中斷5個月仍未見修復動作，引發民眾抱怨，市府表示，預計明年1月招標，預算約4000萬元，明年9月底前完工。

德安產業道路是中山區德安路通往情人湖、大武崙砲台的替代道路，平時有許多民眾登山運動，天氣好時，從高處可以遠眺台北101，山海風景宜人，今年6月2日梅雨鋒面帶來強降雨，使德安產業道路邊坡大規模滑落，高低落差達13多公尺，人車無法通行。

交通中斷迄今滿5個月，現場封鎖線都已斑駁破舊，民眾未見市府有搶修動作，怨聲連連，市府表示，委託台灣省土木技師公會的災害鑑定結果剛出爐，該處位於山崩與地滑地質敏感區，是地表水、雨水極易匯集的山窪地區，坍塌路段下方是自辦市地重劃工地，因開挖擋土牆致邊坡整體穩定性降低，加上602當天瞬間雨量過大，24小時雨量逾300毫米，都是道路坍塌原因。

市府表示，目前正在釐清責任並進行規劃設計，預計明年1月招標發包，預算約4000萬元，明年9月底前可完工，完工後會依鑑定報告建議，針對周遭邊坡持續進行相關監測作業。