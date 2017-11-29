20多年來首次！八卦山脈觀測記錄到石虎出沒

2017-11-29 13:44

〔記者佟振國／南投報導〕嬌客現蹤！林務局南投林管處民國103年起，委託集集特有生物研究保育中心展開瀕臨絕種保育類野生動物石虎的調查監測研究，日前研究團隊的紅外線自動相機首度拍攝到石虎出沒，也是20多年來首次觀測到的活體，證實了八卦山區至今仍是石虎棲地，保育工作更得刻不容緩。

石虎在80年前曾經普遍分布於台灣全島低海拔山區，近年卻只在苗栗、台中跟南投的淺山丘陵發現有少量分布，估計全台數量可能不超過1000隻，行政院農委會已於民國97年依據野生動物保育法，將石虎公告為瀕臨絕種保育類野生動物，南投林管處表示也從4年前委託集集特生中心，於南投、彰化交界的八卦山區進行石虎觀測研究。

南投林管處表示，過去八卦山地區動物研究均未曾觀測記錄到石虎，今年9月15日彰化縣芬園鄉台14線省道上發現1隻石虎遭到路殺，這是彰化首次發現石虎，但遺憾已經死亡，接著10月12日又在竹山發現1隻可能遭路殺石虎，因距離八卦山脈都相當接近，當地是否還有石虎存在，引起關注。

研究團隊10月3日在芬園鄉文德國小附近架設紅外線自動相機，11月22日前往收集資料，發現其中1台拍攝到1隻年輕的石虎，出現的時間為10月10日凌晨3時29分，也確認八卦山脈有石虎族群分布，讓研究人員超興奮，未來也將持續進行系統性的調查工作。

南投林管處強調，石虎生存環境面臨人為開發的嚴重威脅，包括道路開闢、惡意獵捕或毒殺，因此該處近年與特生中心、嘉義大學合作，了解中部地區石虎的分布，更積極投入淺山保育工作，推廣「友善石虎棲地」農作，輔導農民申請綠色保育標章，耕作過程不用農藥、化肥、除草劑，農產品經每年檢測通過後獲得認證，除了石虎與野生動物及其棲地受益，民眾也可以吃得更安心。