中市同意中火許可證展延 國民黨團批打假球

中市府同意中火許可證展延，台中議會國民黨團抨擊這是打假球。（記者張菁雅攝）

2017-11-29 13:53

〔記者張菁雅／台中報導〕針對台中市環保局今天宣布同意台中火力發電廠9部機組許可證展延，並一次刪減中火500萬噸生煤許可使用，市議會國民黨團表示，無法接受市府與台電「共謀打假球」的行徑，將持續抗爭至中火實際燃煤降載符合民意訴求。

國民黨團發表聲明指出，103、104、105年度台中火力發電廠核准生煤使用量都是2100萬公噸，但實際生煤使用量卻分別是1839萬3327公噸、1795萬1905公噸與1773萬4859公噸，表面上數字減少，實際上是因為歲修與工程停機，平均每年使用量為1802萬6697公噸，這樣的使用量造成中部地區當前空氣嚴重污染，故要改善空氣品質，應以1800萬公噸作為基準，將實際使用量減少至1300公噸以下，才會產生實際效果，而非環保局宣稱大減後的1600萬噸核准使用量，由此可見環保局蓄意敷衍。

國民黨團也說，台電與環保局均無提出歷年具體的空氣污染物數值，且污染物類別甚多，環保局以一句「全廠空氣污染物減量」來籠統含括，豈能有效區別個別污染物質的減量成效！台電迄今毫無誠意實際減量，台中市政府竟然迅速核發展延、公開呼嚨市民，完全無視市民呼吸權與健康權益，黨團將持續抗爭，直到中火實際燃煤降載符合民意訴求。