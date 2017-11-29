中市公立第一間 梧棲國小導入不插電程式學習

梧棲國小學童利用色版跟圖案學習程式語言。（記者張軒哲攝）

2017-11-29 13:50

〔記者張軒哲／台中報導〕台北市教育局日前宣佈，自2017年9月起，台北市小一小二開始上不插電程式課；反觀台中市，只有梧棲國小成為台中市首間正式導入不插電程式學習的公立小學，由ACTC亞洲兒童程式教育協會認證師資規劃的程式教育起飛計畫，結合「紙飛機計畫」的不插電程式課及「Dash&Dot機器人」的程式設計課，學童透過視覺化的操作畫面，不用透過電腦，開心學習程式語言。

不插電程式課11月正式在梧棲國小2年級4個班級開課，梧棲國小校長吳金銅表示，今年8月，由交大校友李嵩聲發起的「紙飛機計畫」，號召團隊成員一起翻譯倫敦瑪麗皇后大學Paul Curzon教授的「不用電腦學程式」程式教材，透過網路的傳遞，成員協助翻譯之後，把稿子回傳，就像是一架架紙飛機降落到台灣。

梧棲國小邀請ACTC亞洲兒童程式教育協會的認證師將「不用電腦學程式」的不插電教案，進行改編為故事型態教案，並實際進班進行課堂教學，讓「紙飛機計畫」在台中落地，也讓梧棲國小成為台中市第一間正式導入不插電程式學習的公立小學。

2年級學童利用色塊跟圖案快樂學習，腦力激盪寓教於樂，上課氣氛熱絡。梧棲國小教務主任楊靜宜說，學校11月甫獲騰迅投資，也獲得華人科技界領袖李開復的創新工場之投資與推薦，由美國Wonder Workshop 開發的Dash&Dot兒童程式教育機器人，可搭配官方5款學習APP，透過視覺化的操作畫面，讓孩子學習程式語言。

校方邀請由指導全國Dash機器人大賽獲得冠軍的認證師資，規劃色版大挑戰的程式設計課，希望帶給孩子多元的程式學習體驗。