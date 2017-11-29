打工存錢出國比賽 弘光生上海FHC賽奪1金6銀16銅

2017-11-29 13:34

〔記者張軒哲／台中報導〕「想要參加比賽，就自己努力付出！」弘光科大餐旅系14位同學赴中國參加「FHC中國國際烹飪藝術比賽」，在14項比賽項目中共獲得1金6銀16銅的佳績。其中，大二學生林雨論在義大利餃、西式鴨胸兩項目分別拿下金牌與銅牌，因家中經濟壓力大，他暑假兼兩份工作，少休少眠，存旅費出國比賽，明年4月又要到新加坡比賽，他已經找好了寒假工作，要存錢出國再拚好成績。

在餐旅系副教授吳胤瑱、助理教授許凱敦、裴志偉的帶領下，總共有14名學生赴上海參賽。吳胤瑱指出，這項比賽已經舉辦19年，這屆有來自日本、韓國、澳門、菲律賓等12國近1300人參賽。

家住高雄的林雨論在家中排行老么，高中時期對餐飲便產生興趣，喜歡別人吃他做的菜，開始參加各項比賽精進廚藝，接觸世界各地餐飲文化，決定到國外參加比賽，但出國比賽的旅費，另外加上練習材料費，每次都至少要花4、5萬元，家中只有爸爸賺錢，暑假時星期一至五在五星級飯店兼差賺錢，星期五下班後及周末，在一間小火鍋店打工，每天都上班，賺來的錢全存下來當出國比賽經費。

林雨論說，打工賺錢很累，出國參加比賽獲得的經驗卻很值得！這次到中國參賽獲益良多，學到不同菜色與經驗，之前從來沒有做過義大利餃子，利用此次比賽又多學一樣菜。