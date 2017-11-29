14縣市受空污籠罩 中南部啟動一級預警

2017-11-29 13:04

〔記者楊綿傑／台北報導〕西部今天空氣品質普遍不佳，尤其中部以南空氣品質指標（AQI）幾乎都呈現對敏感族群不健康的「警戒橘」以及對所有民眾不健康的「不良紅」。環保署在上午已針對台中以南地區要求啟動一級預警措施，授權地方政府可以管制交通工具，另也要求高雄興達電廠進行降載

根據環保署空氣品質監測網資訊，截至中午為止，西部地區已有14縣市空氣品質不佳，包括新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、金門縣等，其中有17測站AQI達到不良紅。

環保署空保處長蔡鴻德表示，在昨天預測顯示今天高屏AQI會達到紅色警示時，就已經要求台電位於高雄的興達燃煤電廠進行降載，從今天0時到7時一共降載了850MW，雖然白天之後空污持續嚴重，但是由於全國備轉容量僅剩6.2%，為維持供電穩定，沒有繼續降載。

另外，針對空污嚴重狀況，蔡鴻德也提到，上午就已通知台中以南地方政府啟動指揮中心，根據《空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法》執行一級預警，包括應該稽查大型工廠，須配合減排一成到兩成，管制二行程機車及貨車，以及禁止露天燃燒、加強道路洗掃，並建議學生避免長時間在戶外劇烈運動等。