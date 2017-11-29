民航局預告修正 26年高齡機將強制退場

民航局擬修「民用航空運輸業管理規則」，針對國內民航客機限制機齡，未來滿26年的高齡機將強制退場。圖為華航A340-300航機今年6月封存。（資料照，華航提供）

2017-11-29 13:00

〔記者陳宜加／台北報導〕國內「高齡飛機」故障率升高，常因班次取消或延誤，造成旅客權益受損。民航局今天預告修正「民用航空運輸業管理規則」，未來滿26年的高齡民航機將強制退場，預計年底上路，但也會有落日條款，給予航空業者緩衝時間。

民航局表示，依據航空器飛航作業管理規則，機齡滿14年的飛機應於5年內完成嚴格檢查，後續每7年內重新檢查；103年起並實施高齡機專案檢查，發現高齡機器材採購不易、維護成本驟增，且因機械故障導致異常事件機率增加。

為降低高齡機對航空公司營運、旅客權益與飛航安全的可能影響，民航局指出，配合現行檢查規定並考量業者機隊更新彈性，規定民航運輸業所使用載客飛機，機齡不得超過26年，並設定落日條款，108年1月1日起生效。

民航局表示，過去國內法規並未設定機齡上限，國內航空業者也沒有一定的汰除計畫，因此修法。華航今年汰除A340-300、長榮航空汰除波音747，兩種機齡皆20年出頭；目前遠東航空擁有8架MD麥道飛機，機齡均已超過20年。

根據統計，目前國內登記260架飛機，有207架為運輸機，機齡超過14年共計32架，其中主要是華航16架、長榮6架，均為波音747且多數已封存。目前華航、華信航空、長榮平均機齡均未超過10年，立榮航空、台灣虎航更不到5年。

民航局標準組長林俊良表示，修法前公聽會中，各家航空公司並未針對機齡限制提出反對意見，僅遠航希望給予緩衝時間，因此設定落日條款，遠航明年將有兩架飛機超過26年，考量飛機汰除實務作業所需時間。

他說，飛機汰除後，依據國際普遍做法，一種是將飛機封存，並尋找有意買家後賣出飛機；第二種是機體以外的零組件、發動機可以拆卸，繼續使用。