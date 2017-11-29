明年14類店家限塑 宜蘭設點免費提供環保袋

明年14類店家不能免費提供購物袋，宜蘭設據點免費提供環保袋。（記者簡惠茹攝）

2017-11-29 12:43

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕明年起全台不得免費提供購物用塑膠袋的店家將擴大到14類，宜蘭縣內將有2000家業者受影響，宜蘭政府環保局特別在家樂福宜蘭店設置「袋來幸福箱」，提供免費環保袋與紙袋讓民眾使用，並鼓勵民眾捐贈，也希望能有更多業者共同響應。

環保署從明年起將塑膠袋限制使用對象擴大到14類店家，宜蘭縣政府環保局表示，縣內將有2000家業者受到規範，除了原本受到限制的7類場所，包含公部門、私立學校、百貨公司、購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店和連鎖速食店，明年將新增藥美妝及藥局、醫療器材行、家電攝影資訊和通訊零售業、書籍和文具零售業、洗衣店、飲料店和西點麵包店，都不能再「免費」提供購物用塑膠袋給消費者。

環保局與家樂福宜蘭店合作，在賣場設置環保袋回收再利用的據點「袋來幸福箱」，環保局長周錫福指出，大家都習慣使用塑膠類產品，尤其是塑膠袋，雖然帶給大家很方便的生活，可是卻造成環境很大的浩劫，環保局特別跟宜蘭家樂福賣場合作，設置回收再利用的據點，免費提供手提紙袋及購物袋，並鼓勵賣場提供紙箱，讓消費者減少使用塑膠袋。

環保局指出，如果家中有多的紙袋和環保袋也能帶到賣場捐贈，將來會擴大到宜蘭縣內各賣場，邀請業者共同響應，從今年12月1日起，凡在家樂福宜蘭店購物自備環保袋者，消費後到服務台出示環保袋，也可以選擇捐贈3個手提紙袋或1個環保袋，就能領取摸彩券1張，將有機會獲得環保局提供的宜蘭縣聯合勸募禮券或GARMIN手表1隻。

家樂福全國公關經理何默真表示，家樂福從今年5月開始配合台北和新北的減塑政策，北區分店均不再販售單次使用的購物塑袋，這次在宜蘭縣家樂福也擔任減塑先鋒，不再主動提供購物塑膠袋，收銀員將先詢問民眾是否自備，如果沒有攜帶，會建議取用環保局提供的環保袋或紙袋，將塑膠用量減到最低。

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