魚夫帶路 屏東小旅行魅力大

魚夫（中）帶領民眾到大和旅社內部參訪。（記者羅欣貞攝）

2017-11-29 12:17

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府近期出版作家魚夫《戀戀故鄉屏東行》，配合新書出版，魚夫今天（29日）親自擔任文化導遊，帶領民眾走讀屏東市美食與古蹟建築，包括屏東驛、大和旅社、屏東武德殿、孫立人將軍行館、將軍之屋與軍歌館等，並帶領學員前往「屏東人的廚房」民族夜市品嘗專屬宴席，讓更多人認識到漫遊屏東小旅行的魅力。

魚夫表示，來到一座城市，不外乎走走逛逛與享用小吃美食，而他的家鄉屏東有很優異的條件，像這次他與文化處合作規畫了阿猴城一日遊，從屏東火車站集合，就可以講述日治時期屏東驛與鄰近的大和旅社、武德殿的故事，然後到民族夜市享用中餐，再走逛到勝利崇仁眷村，最後回到火車站，整個遊程幅員不大，但故事卻很豐富。

提到屏東美食，魚夫特別推薦有「屏東人的廚房」之稱的民族夜市，魚夫說，民族夜市可說是台南以下最精采的美食聚落，包括肉圓、碗粿、排骨飯、台式日本料理、切仔擔、冰果室等，只是過去沒有加以整合行銷，這裡是他們父子兩代的共同回憶，也跟許多店家都熟識，最近他在民視的節目也用好幾集介紹民族夜市。

小旅行下午將到勝利崇仁眷村，魚夫也指出，曾居住在屏東眷村的名將如雲，也出現過如影視歌星徐貴櫻、作家張曉風等名人，但要論人生曲折與歷史影響，當推孫立人將軍，孫立人將軍可說是屏東眷村的重要品牌，前陣子他在民視介紹孫立人在屏東，也引起許多迴響。